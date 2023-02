Bonus Energia Sicilia: si abbassa la soglia minima. Chi può richiederlo e come

Cambiano le regole del Bonus Energia per le imprese della Sicilia: il Governo Schifani ha infatti abbassato la soglia di aumento dei costi dell’energia da 5000 a 3000 euro, per potere accedere ai contributi regionali. La decisione è stata presa su proposta dell’assessorato alle Attività Produttive, dopo aver sentito le associazioni di categoria, con l’obiettivo di andare incontro alle piccole e micro imprese. Vediamo chi può fare domanda e come.

«Senza questa correzione – spiega l’assessore alle Attività produttive, Edy Tamajo – la platea delle piccole e delle micro imprese, pur avendo sopportato forti aumenti delle bollette energetiche, avrebbe rischiato di essere tagliata fuori dai benefici. Dopo un proficuo dialogo con le associazioni di categoria, che ringrazio vivamente, abbiamo deciso di abbassare la soglia minima di ammissibilità per ottenere i contributi. Sono 150 i milioni che complessivamente la giunta regionale ha affidato al mio dipartimento per sostenere gli imprenditori siciliani a fronteggiare il caro-energia».

Bonus Energia Sicilia: come funziona

Il Bonus Energia è un contributo destinato alle imprese della Sicilia e finalizzato a contrastare l’aumento delle bollette. L’aiuto che verrà corrisposto alle imprese ammesse è calcolato nella misura del 30% sull’aumento (rispetto alle tariffe 2021) del costo energetico – gas, elettrico o entrambi – riferito al periodo che va dal 1° febbraio 2022 alla data dell’ultima fattura di fornitura disponibile.

In caso di impresa con più sedi operative in Sicilia, il richiedente dovrà presentare un’unica domanda dichiarando i consumi fino a un massimo di tre sedi. L’importo massimo che potrà essere concesso è di 20mila euro per ogni azienda che abbia registrato un aumento di almeno 3000 euro. Il Bonus energia Sicilia è cumulabile con altre forme di sostegno.

Quali imprese possono richiedere il Bonus Energia

Possono richiedere il Bonus Energia Sicilia le seguenti categorie di impresa:

agricoltura, silvicultura e pesca;

estrazione di minerali da cave e miniere;

attività manifatturiere;

costruzioni;

commercio all’ingrosso e al dettaglio;

alcuni settori dediti al trasporto e magazzinaggio;

attività di servizi di alloggio e di ristorazione;

servizi di informazione e comunicazione;

attività professionali, scientifiche e tecniche;

noleggio;

agenzie di viaggio;

servizi di supporto alle imprese;

istruzione;

attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento e altre attività di servizi;

attività sanitarie e di assistenza sociale.

L‘elenco completo e dettagliato per ogni categoria è disponibile a questo link (il documento non è aggiornato per quel che riguarda la soglia minima).

Modalità e scadenza

La scadenza per richiedere il Bonus Energia Sicilia è fissata alle ore 12.00 del 14 marzo 2023. Per presentare domanda di accesso al contributo occorre collegarsi al portale dello Sportello Incentivi della Regione Siciliana. Qui è attivo l’Help Desk che fornisce assistenza tecnica per la compilazione della domanda.

(11)