Bonifica litorale Mili: Messinaservizi Bene Comune ha iniziato stamani con la rimozione dell’amianto

Sono iniziati questa mattina i lavori di bonifica del litorale di Mili. A realizzarli gli operatori della MessinaServizi Bene Comune che saranno impegnati anche nei prossimi giorni nella zona sud per completare tutta una serie di interventi finalizzati a:

rimozione e lo smaltimento di materiali contenenti amianto;

rimozione e smaltimento di vernici e fusti con rifiuti pericolosi;

rimozione e smaltimento rifiuti inerti e rifiuti non pericolosi;

scarifica;

pulizia del terreno;

smaltimento degli scarti.

Sui lavori iniziati oggi, arriva il commento del presidente Messinaservizi Bene Comune, Giuseppe Lombardo: «Iniziata stamani la bonifica di un tratto del litorale di Mili. Si tratta di un servizio che la nostra società sta portando avanti, sostituendosi all’inerzia di altre istituzioni sovracomunali, perché consideriamo giusto cercare di risolvere in ogni modo i problemi dei cittadini e salvaguardare prioritariamente sopra ogni cosa l’ambiente. Doveva essere il demanio ad eseguire la bonifica, che tuttavia non è stata mai realizzata. Messinaservizi Bene Comune sta quindi intervenendo , per conto del Comune ed in danno al demanio» scrive Giuseppe Lombardo in una nota, che aggiunge: «L’area era veramente malridotta, abbiamo iniziato oggi con la rimozione e lo smaltimento di materiali contenenti amianto. Nei prossimi giorni abbiamo predisposto un cronoprogramma che prevede la rimozione e smaltimento di vernici e fusti con rifiuti pericolosi, la rimozione e smaltimento rifiuti inerti e rifiuti non pericolosi, la scarifica ed infine la pulizia del terreno e lo smaltimento degli scarti. Con questi interventi, mai eseguiti da altre amministrazioni, stiamo restituendo finalmente alla città questo altro tratto di spiaggia dopo l’individuazione e recinzione fatta dalla Polizia Municipale poco prima dell’emergenza Covid-19».

