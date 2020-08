Bomba d’acqua su Messina: frana sulla Panoramica dello Stretto

Una vera e propria bomba d’acqua è caduta oggi su Messina. Le forti piogge hanno causato numerosi allagamenti in città, dove le strade si sono trasformate in vere e proprie piscine. I danni maggiori provocati dal maltempo si registrano nella zona nord dove si è verificata una frana, sulla via Panoramica dello Stretto, all’altezza dell’Eden Park.

Fango, terra e detriti sono caduti su una delle arterie viarie principali di Messina. Momenti di paura, quando un’auto, una Fiat 500, con a bordo due persone, è stata colpita dal fiume di fango e detriti. Per fortuna, al momento, non si registrano feriti.

Sul posto, in questo momento, gli uomini di Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine che stanno lavorando per liberare la via Panoramica dello Stretto dalla frana e ripristinare la circolazione.

Fino alla mezzanotte di oggi, la Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo, codice arancione.

