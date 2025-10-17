Birra Messina Cristalli di Sale e Birra dello Stretto sono sponsor del Messina Street Food Fest 2025

Birra Messina Cristalli di Sale e Birra dello Stretto si riconfermano partner ufficiali del Messina Street Food Fest. L’evento, che avrà luogo a Piazza Cairoli dal 16 al 19 ottobre, omaggia la tradizione siciliana e messinese con un vivace programma all’insegna del buon cibo e dell’abbinamento tra birra e squisitezze gastronomiche locali e nazionali. La settima edizione del Messina Street Food Fest è organizzata da Eventivamente, in collaborazione con il Comune di Messina e Confesercenti Messina.

Birra Messina Cristalli di Sale e Birra dello Stretto al Messina Street Food Fest 2025

Come già anticipato, insieme ai grandi classici della tradizione come gli arancini, le panelle, il pane cunzatu e lo sfincione, i visitatori potranno assaporare la Birra Messina Cristalli di Sale (una lager dorata con 5 gradi di alcol, arricchita dai cristalli di sale siciliani di Trapani) e la Birra dello Stretto non filtrata (una lager dal colore giallo oro e dal gusto persistente ma morbido al palato, prodotta dalla Cooperativa Birrificio Messina). Birra Messina Cristalli di Sale e Birra dello Stretto, birre di proprietà di aziende diverse, sono partner dal 2019 col Messina Street Food Fest. L’obiettivo condiviso di entrambe le aziende è quello di diffondere la sicilianità in tutta la penisola. Nello specifico, Birra Messina è nata a Messina nel 1923 e viene prodotta a Massafra dal 1999. Nel 2019 nasce Birra Messina Cristalli di Sale, prodotta in parte a Massafra ed in parte a Messina, grazie ad una partnership con Birrificio Messina, una cooperativa fondata da 15 determinati mastri birrai, conseguentemente alla chiusura dello storico birrificio di via Bonino.

Messina Street Food Fest 2025: gastronomia ed intrattenimento

Il Messina Street Food Fest è giunto alla sua settima edizione, confermandosi come uno degli appuntamenti culinari più attesi in Sicilia. La manifestazione vuole celebrare la cultura gastronomica territoriale e unire cittadini e turisti in un’atmosfera gioiosa. A caratterizzare maggiormente l’evento ci saranno gli attesissimi show cooking, a cura di importanti chef ed affiancati da musica ed intrattenimento che allieteranno i visitatori nel corso dei quattro appuntamenti.

