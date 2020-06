Biglietto solo elettronico e nuovi orari: le novità del Teatro Antico di Taormina

È ufficiale: da mercoledì 1 luglio il Teatro Antico di Taormina sarà aperto e visitabile tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00. Con il ritorno all’orario “tradizionale” riapriranno anche altri siti del Parco Archeologico Naxos Taormina come l’Antiquarium, ma non solo. Per accedere occorrerà prenotare i propri biglietti online con almeno un giorno di anticipo: vediamo come.

Sebbene ancora i numeri dei visitatori siano bassi per la stagione (nonostante le presenze di qualche settimana fa), complice anche l’assenza di turisti stranieri, la direttrice del Parco Archeologico Naxos Taormina, l’archeologa Gabriella Tigano, ha annunciato il ritorno all’usuale orario di apertura: «Sono numeri ancora più che deboli – commenta – che risentono inevitabilmente del ritardo con cui, a causa del coronavirus, quest’anno si rimetterà in moto la macchina delle vacanze, nazionale e internazionale».

«I veri assenti ad oggi sono gli stranieri – prosegue –, anche per la mancanza di collegamenti aerei internazionali, in programma dal mese di luglio negli scali siciliani. Le presenze straniere rappresentano infatti da sempre la quota maggiore del turismo di Taormina e dunque la loro assenza incide sensibilmente sui numeri di tutto il comparto e del suo indotto».

Ma nonostante tutto, il Parco ha intrapreso la via del ritorno alla normalità e con la la rimodulazione dell’orario di visite al Teatro Antico di Taormina torneranno fruibili anche altre attrazioni e servizi, seppur con ingressi scaglionati per questioni di sicurezza. Stiamo parlando, in particolare, dell’Antiquarium – con la sua ricca collezione di epigrafi (III-I sec. a.C.), il sarcofago in marmo (II sec. d.C.) e bellissimo il torso prassitelico – e del bookshop su uno dei belvedere dell’area archeologica.

Parco Naxos e Teatro Antico di Taormina: come prenotare online

Un nuovo accordo con Aditus per la gestione dei servizi di biglietteria consente al Parco Archeologico Giardini Naxos di “smaterializzare” il ticket che sarà solo elettronico e dotato di QR code da esibire ai tornelli, appena installati al Teatro Antico e a Isola Bella. Per prenotare online, con almeno un giorno di anticipo, si deve andare o sul sito del Parco o su quello di Aditus.

Per accedere al Teatro e agli altri siti del Parco occorrerà essere muniti di mascherina. Ai tornelli il personale misurerà la temperatura ai visitatori con termoscanner, impedendo l’ingresso se questa supera i 37,5°. Presso le biglietterie saranno presenti distributori di soluzione alcolica disinfettante per l’igiene delle mani. I percorsi di entrata e uscita saranno differenziati e in loco i turisti (italiani e stranieri) troveranno cartelli con tutte le indicazioni di sicurezza.

