Benefit resta senza casa, chiude il negozio di abbigliamento gratuito per i meno fortunati

Benefit e donHaus sono rimasti senza casa. Chiude il negozio di abbigliamento solidale, chiude la bottega alimentare, che per tanto tempo hanno fornito ai meno fortunati cibo e vestiti. A comunicarlo è la presidente della Onlus Invisibili di Messina, Cristina Puglisi Rossitto: «Si conclude così una bellissima “fiaba” che diventa una delle storie più tristi di questa città».

Lo store si trovava in un immobile che, spiega Rossitto, era stato generosamente concesso in uso da un privato finché non fosse stato venduto. Il “giorno del rilascio”, però, è arrivato. Non è la prima volta che Benefit si trova a dover chiudere. Il negozio era stato aperto per 9 mesi nel 2017, poi aveva chiuso perché al proprietario dell’immobile che lo ospitava serviva il locale. Ha riaperto nel 2018, e siamo andati a visitarlo. Oggi si trova di nuovo a dover abbassare la saracinesca.

«Da questa mattina – ha comunicato ieri Cristina Puglisi Rossitto – non posso più rispondere alle richieste di aiuto delle famiglie che mi contattano, oggi è una delle giornate più tristi che io possa ricordare. Desidero informarvi personalmente: Benefit e donHaus purtroppo chiudono, dobbiamo riconsegnare l’immobile che generosamente ci era dato in uso».

«Si conclude così – ha proseguito – una bellissima “fiaba” che diventa una delle storie più tristi di questa città. Per rispondere ai numerosi messaggi, per benefit serve un deposito, magazzino di almeno 300 mq; abbiamo chiesto nei vari anni a più soggetti, enti pubblici, religiosi, amministrativi, associazioni di categoria. Nessuno ha mai risposto».

Dell’esperienza di Benefit, per il momento, resta il bene fatto, la generosità mostrata dalle persone che hanno riempito gli scaffali del negozio e da quelle che hanno concesso in uso i propri locali; ma resta anche l’amarezza per le troppe mancate risposte.

(51)