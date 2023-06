Beach volley a piazza Duomo, arrivano gli atleti. Finocchiaro: «Messina sugli schermi di tutto il mondo» – VIDEO

Grande attesa a Messina per l’avvio del Volleyball World Beach Pro Tour 2023 che si svolgerà nei campi allestiti a piazza Duomo dal 29 giugno al 2 luglio 2023. Gli atleti sono approdati ieri, 27 giugno, alla città dello Stretto insieme allo staff che lavorerà alla manifestazione. Ad accoglierli, l’amministrazione comunale: «Messina emerge ancora una volta come una città che si sa offrire e che sa offrire spettacolo e competenza».

Due campi di gioco, con sabbia selezionata e lavorata appositamente secondo le linee guida della CEV, organizzatrice dell’evento insieme a Volleyball World, e un’area per gli allenamenti. Cinquantasei coppie, ventotto maschili e ventotto femminili, provenienti da 27 paesi, 5 continenti. Questi alcuni dei numeri del Volleyball World Beach Pro Tour 2023 che per quattro giorni trasformerà piazza Duomo in una grande arena a cielo aperto. Oggi, nel corso di una breve cerimonia di inaugurazione, l’amministrazione comunale di Messina ha dato il benvenuto agli ospiti.

A scendere in campo, il sindaco di Messina, Federico Basile: «Qualcuno l’ha definita una grande follia, ma anche voi vi renderete conto che la sabbia non è sabbia, c’è una grammatura diversa. Abbiamo scelto di venire al centro della città, dietro di me c’è il Duomo per avviare questo percorso che credo sia di crescita. Tre quattro giorni di grande sport e divertimento nell’ambito di un programma che non è solo musica e spettacoli».

Nell’occasione, il presidente di ATM, Giuseppe Campagna, il sindaco e il vicesindaco Salvatore Mondello hanno consegnato agli atleti e ai loro accompagnatori delle tessere abbonamento per viaggiare gratis sui mezzi pubblici e visitare la città dello Stretto.

+2

Loading... ×

Il Volleyball World Beach Pro Tour 2023 è un evento realizzato dalla CEV (Confédération Européenne de Volleyball) e da Volleyball World ed è stato affidato per la sua tappa messinese (unica in Sicilia) al promoter locale Team Volley Messina, che lo realizza di concerto con il Comune di Messina, Mediterranea Eventi, Triptop ed il Comitato Territoriale Fipav di Messina, vedrà la partecipazione di 56 coppie (28 maschili e 28 femminili) in rappresentanza di 27 nazioni: dal Mozambico all’Argentina, passando per Cile, Giappone, Canada e Nuova Zelanda. Diverse le coppie italiane in gara, tra le quali anche il duo Bianchin/Scampoli, vittorioso nella tappa della scorsa estate a Giardini Naxos.

(6)