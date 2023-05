Baritalia 2023 fa tappa a Messina: la sfida tra i bartender più veloci

Dopo Napoli e Genova, Baritalia 2023 fa tappa a Messina; «Questa città, dal ricco patrimonio culturale e gastronomico – si legge nella nota –, rappresenta una location ideale per ospitare la nostra manifestazione dedicata alla cultura dei cocktail. Siamo pronti a offrire una giornata intensa di competizioni, conoscenze e opportunità di networking per i professionisti del settore, nonché un’esperienza unica per gli amanti dei cocktail».

A ospitare la manifestazione, promossa da Bargiornale, sarà il Marina del Nettuno. In programma: un beach party, aperto a tutti, domenica 11 giugno, all’Off Vicolo 33, in via Consolare Pompea, 269; e una gara lunedì 12 giugno, alle 21.00 al Noa, di “Speed&TasteRound” per decretare il bartender più veloce della Sicilia. Gli sfidanti dovranno presentare un cocktail sostenibile; che valorizzi il prodotto sponsor e rispetti uno o più dei seguenti principi: riduzione degli sprechi, stagionalità, territorialità e sensibilizzazione del pubblico verso un progetto sostenibile. Inoltre, ci sarà un bonus per chi, nella sua presentazione, metterà in evidenza le azioni di sostenibilità intraprese dal proprio locale. Tra i giudici anche chef Pasquale Caliri, Duilio Bello e Marco Annino.

Sempre lunedì 12 giugno, alle 10.00, al Marina del Nettuno di Messina si svolgeranno le masterclass dedicate alle tecniche di miscelazione, tenute da bartender ed esperti di fama nazionale e internazionale. Le lezioni saranno aperte e gratuite per tutti i professionisti che si saranno registrati a questo link.

