Bando estate Inpsieme 2023: come mandare i figli in vacanza

Pubblicato il bando di concorso “Estate Inpsieme 2023“, per mandare i vostri figli in vacanza, usufruendo dei contributi dell’Inps; «Il bando – scrive l’Inps –, offre agli studenti della scuola secondaria di secondo grado la possibilità di fruire di soggiorni studio all’estero e di vacanze tematiche in Italia durante la stagione estiva 2023 nei mesi di giugno, luglio e agosto, con rientro entro il 3 settembre 2023.

Il soggiorno studio all’estero è previsto in Paesi europei ed extra europei, presso college, campus stranieri e strutture riservate a studenti, ovvero strutture turistiche, ed è finalizzato allo studio di una lingua straniera, mentre la vacanza tematica in Italia prevede l’ospitalità presso strutture turistiche ricettive, anche alberghiere, campus universitari o villaggi turistici ed è finalizzato all’apprendimento delle lingue straniere o l’accrescimento delle soft skills o abilità e conoscenze specifiche dei ragazzi».

L’Inps riconosce un contributo a totale o parziale copertura del costo di un unico pacchetto riferito ad un soggiorno studio estivo all’estero o tematico in Italia, organizzato da un unico soggetto terzo che operi nel settore turistico (tour operator o agenzia di viaggi). Sono ammessi i soggiorni individuali; sono esclusi i soggiorni in famiglia e i soggiorni itineranti tramite trasporto marittimo aereo o terreste.

Bando Estate Inpsieme 2023:

Il bando Estate Inpsieme 2023 è rivolto ai figli o orfani ed equiparati di:

iscritti (dipendenti o pensionati) alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;

pensionati utenti della Gestione dipendenti pubblici.

È possibile inoltrare la domanda entro e non oltre il 27 marzo 2023. A questo link il bando completo.

