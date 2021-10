Bando del Comune di Messina Natale 2021: come candidarsi per 14 incarichi

Il Comune di Messina ha pubblicato un bando per l’affidamento di quattordici incarichi individuali di lavoro autonomo per l’attuazione del progetto “Sostegno PMI Card”, finanziato con le risorse del POC METRO Messina 2014-2020.

A seguito della selezione tramite bando, il Comune di Messina costituirà un gruppo di lavoro nell’ambito del Piano promozionale “Messina Città della Musica e degli Eventi”.

Le figure richieste dal bando del Comune di Messina

Nello specifico, gli esperti selezionati tramite bando avvieranno la pianificazione delle iniziative per la rassegna “Il Natale della RiNascita”, anticipata già nei giorni scorsi dal Comune di Messina. I selezionati avranno il compito di curare tutte le fasi di ideazione, progettazione e realizzazione degli eventi natalizi.

Le figure selezionate:

2 event manager;

1 responsabile marketing;

1 video maker;

2 consulenti artistici nel campo della musica classica;

2 consulenti artistici nel campo della musica leggera;

2 esperti di tradizioni popolari;

4 esperti economico-amministrativi.

La selezione avverrà con una valutazione comparativa per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi professionali di natura autonoma. Le competenze specialistiche richieste sono finalizzate al rafforzamento delle competenze di capacity building e management delle fasi di progetto, con particolare riguardo al management generale del percorso promozionale, alla gestione delle fasi di comunicazione esterna, alla valorizzazione della dimensione artistica e culturale e al supporto giuridico, amministrativo, contabile per la gestione delle procedure e delle attività amministrative e di rendicontazione correlate.

Come candidarsi alla selezione pubblica

Gli interessati al bando dovranno:

compilare la domanda di candidatura;

curriculum vitae;

documento di identità.

I documenti richiesti dovranno essere in formato PDF, in 3 file separati, e dovranno essere trasmessi, entro e non oltre le 23:59 del 29 ottobre, solo tramite PEC all’indirizzo:

protocollo@pec.comune.messina.it

L’oggetto della PEC deve riportare la seguente intestazione: Cognome e Nome del candidato – “Selezione Esperti Sostegno PMI Card – Codice (indicare il codice del profilo professionale per il quale si concorre corrispondente a quello

indicato nella domanda)”.

A questo link il bando completo.

(62)