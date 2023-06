Bandiera verde 2023: quali sono le spiagge di Messina adatte ai bambini

Anche per il 2023 arriva la Bandiera verde: classifica nazionale e internazionale, realizzata dal pediatra Italo Farnetani, che ci dice quali sono le spiagge adatte ai bambini, anche a Messina. «La bandiera verde – si legge nella nota – indica una località marina con caratteristiche adatte ai bambini, selezionata attraverso un’indagine condotta fra un campione di pediatri».

Ma cosa non deve mancare in una spiaggia per essere frequentata anche dai più piccoli? Secondo Farnetani i requisiti necessari sono: la presenza di spiaggia con sabbia, spazio fra gli ombrelloni per giocare, acqua che non diventi subito alta in modo che possano andare in sicurezza in acqua, presenza degli assistenti di spiaggia, attrezzature dedicate ai bambini, e opportunità di divertimento per i genitori (negozi, ristoranti, bar, strutture sportive). A Messina, secondo la classifica, le uniche spiagge per i bambini si trovano in provincia: a Giardini Naxos e a Lipari. Ma scopriamo la classifica completa della spiagge adatte ai bambini in Sicilia. A questo link la ricerca completa.

Bandiera verde 2023: le spiagge adatte ai bambini

Ecco le spiagge in Sicilia adeguate a ospitare anche i bimbi:

Balestrate (Palermo);

Campobello di Mazara – Tre Fontane – Torretta Granitola (Trapani);

Catania – Playa;

Cefalù (Palermo);

Giardini Naxos (Messina);

Ispica – Santa Maria del Focallo (Ragusa);

Lipari – Marina di Lipari-Acquacalda-Canneto (Messina);

Marsala – Signorino (Trapani);

Mazara del Vallo – Tonnarella (Trapani);

Menfi – Porto Palo di Menfi (Agrigento);

Noto – Vendicari (Siracusa);

Palermo – Mondello;

Pozzallo – Pietre Nere – Raganzino (Ragusa);

Ragusa – Marina di Ragusa;

Santa Croce Camerina – Casuzze – Punta secca – Caucana (Ragusa);

San Vito Lo Capo (Trapani);

Scicli – Sampieri (Ragusa);

Vittoria – Scoglitti (Ragusa).

(2)