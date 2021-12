Autostrade. Svincolo Boccetta chiuso dal 27 al 30 dicembre, ma apre quello di Giostra

Lo svincolo di Boccetta sarà chiuso dal 27 al 30 dicembre, contestualmente alla riapertura di quello di Giostra per il traffico proveniente da Catania. La chiusura è stata decisa per consentire lo svolgimento in sicurezza di alcuni lavori di manutenzione e non sarà h24 ma interesserà solo determinate fasce orarie. A comunicarlo è il Comune di Messina, che specifica, però, che sarà Autostrade Siciliane a pubblicare la relativa ordinanza.

Lo svincolo di Boccetta, nell’autostrada A20 tangenziale di Messina, si rifà il look, ma non solo. Dal 27 al 30 dicembre Autostrade Siciliane ha infatti programmato interventi di manutenzione del verde, della pavimentazione stradale, dell’impianto di illuminazione e disgaggio delle parti di calcestruzzo ammalorato delle travi della galleria Puntone e protezione delle armature. La tratta sarà quindi chiusa al transito veicolare dalle 9.00 alle 18.00 di tutte e quattro le giornate (27, 28, 29 e 30 dicembre). Sempre nello stesso periodo sarà invece aperta l’uscita dello svincolo di Giostra per il traffico proveniente da Catania.

Le relative ordinanze e la necessaria segnaletica saranno predisposte dal Consorzio Autostrade Siciliane.

(1)