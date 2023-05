Autostrade Siciliane (CAS) cerca un nuovo direttore generale dopo le dimissioni di Minaldi: il bando

Sarà pubblicato domani, venerdì 26 maggio, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana il bando del CAS (Consorzio Autostrade Siciliane) per la nomina del nuovo direttore generale, che prenderà il posto del dimissionario Salvatore Minaldi. Una volta aperte le procedure, ci saranno 30 giorni di tempo per candidarsi.

Lo scorso aprile 2023 le dimissioni anticipate, rispetto al mandato in scadenza a giugno, del direttore generale del CAS, Salvatore Minaldi. Al suo posto, temporaneamente, ne ha svolto le funzioni l’ingegnere Dario Costantino, dirigente dell’area tecnica, in attesa del bando. Il 21 aprile il Consiglio Direttivo di Autostrade Siciliane ha quindi deliberato l’indizione della procedura per la nomina del nuovo Direttore Generale.

Nelle scorse ore, la nota del CAS: «Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana serie speciale Concorsi n. 8 del 26 maggio 2023 sarà pubblicato l’avviso di selezione mediante acquisizione di candidature per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale del Consorzio per le Autostrade Siciliane. Il bando completo è pubblicato sul sito dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente».

Il bando sarà quindi pubblicato nella giornata di domani, 26 maggio 2023, dopodiché, si diceva, ci saranno 30 giorni di tempo per inviare la candidatura. L’incarico sarà assegnato con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, della durata di tre anni. L’avviso è già consultabile a questo link.

