Autostrade. Nuovo asfalto per lo svincolo di Rometta: al via i lavori lunedì 14 giugno

Continuano i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione lungo la rete stradale del CAS (Consorzio autostrade siciliane). Sono previsti per la prossima settimana, infatti, gli interventi per il rifacimento dell’asfalto dello svincolo di Rometta, sulla A20 Messina-Palermo. In occasione dei lavori verrà interdetto al transito il percorso tra casello e autostrada.

I lavori di scarificazione e asfalto dello svincolo di Rometta inizieranno lunedì 14 e si concluderanno venerdì 18 giugno. Di seguito, le modifiche alla viabilità disposte dal Consorzio Autostrade Siciliane per consentire lo svolgimento in sicurezza degli interventi:

dalle ore 9.00 di giorno 14 sino alle ore 24.00 del 16 giugno, chiusura delle rampe di uscita dall’autostrada verso Rometta, sia per i veicoli provenienti da Messina, che da Palermo;

dalle ore 9.00 di giorno 16 sino alle ore 24.00 del 18 giugno, chiusura delle rampe di entrata in autostrada, sia per i veicoli diretti verso Messina, che verso Palermo.

Previsto, inoltre, da oggi – mercoledì 9 giugno – e fino al 12 luglio, il monitoraggio di diverse gallerie situate lungo l’autostrada A20 Messina-Palermo.

