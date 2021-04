Autostrade Messina, in arrivo 12 nuove aree di servizio sulla A18 e sulla A20

A breve l’autostrada A18 Messina-Catania e la A20 Messina-Palermo avranno 12 nuove aree di servizio capaci di offrire agli utenti non solo panini e carburanti ma un’accoglienza a 360 gradi. I termini per le gare di appalto per la gestione delle strutture, infatti, si chiuderanno il 12 maggio dopo uno stop di quasi 20 anni agli affidamenti.

Le aree di servizio, spiegano dal Consorzio Autostrade Siciliane (CAS), saranno “nuove” anche da un punto di vista concettuale, pensate appositamente per soddisfare le necessità degli utenti in viaggio. Saranno, infatti, dotate di una gamma di attività di ristoro più ampia, servizi collaterali, di assistenza e commerciali più estesi, per accompagnare i clienti h24.

Le 12 aree di servizio saranno in linea con il nuovo quadro europeo, e quindi strutturate per la vendita di carbolubrificanti tradizionali (come benzina e gasolio), ma anche di combustibili alternativi come GPL, metano e biocarburanti. Da “distributori di benzina” si trasformeranno in “distributori di multienergia”, per rispondere alle esigenze di chi ha scelto di sposare una mobilità più sostenibile attraverso, per esempio, l’uso di auto elettriche. Accanto alle pompe tradizionali di benzina ci saranno, infatti, le colonnine che erogano energia elettrica per ricariche con potenze elevate.

Messina, dove saranno le nuove aree di servizio sulle autostrade A18 e A20

Gli affidamenti per le nuove stazioni di servizio dureranno 12 anni (rinnovabili per un massimo di 24 mesi) e interesseranno 12 stazioni 6 sull’autostrada A18 Messina-Catania e 6 sulla A20 Messina-Palermo.

Di seguito le 6 nuove aree di servizio sull’autostrada A18 Messina-Catania:

Aci S. Antonio Est;

Aci S. Antonio Ovest;

Calatabiano Est;

Calatabiano Ovest;

S. Teresa Est;

S. Teresa Ovest.

Di seguito le 6 nuove aree di servizio sull’autostrada A20 Messina-Palermo:

Divieto Nord;

Divieto Sud;

Olivarella Sud;

Tindari Nord;

Tindari Sud;

Tremestieri Ovest.

I bandi di gara sono pubblicati a questo link.

