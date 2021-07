Autostrada A20 Messina-Palermo, ancora lavori e verifiche: la viabilità fino al 30 luglio

Proseguono le indagini georadar nelle gallerie e i lavori di rifacimento del manto stradale sull’autostrada A20 Messina-Palermo, con nuovi interventi che dovrebbero concludersi il 30 luglio. A comunicarlo è il CAS, che specifica quali saranno le modifiche alla viabilità in vigore nei prossimi giorni lungo le tratte interessate.

«I controlli strutturali – scrive il Consorzio Autostrade Siciliane in una nota – e gli interventi di messa in sicurezza sulla A18 e sulla A20 stanno proseguendo verso un graduale rallentamento, che porterà allo stop fissato tra la fine di luglio e la metà di settembre. Prima di questo periodo più della metà dei cantieri saranno rimossi lasciando di fatto in essere solo quelli che materialmente non possono essere smontati e contenendo così al massimo eventuali disagi per gli automobilisti siciliani e i turisti in arrivo».

Lavori e indagini nelle gallerie sull’autostrada A20 Messina-Palermo: come cambia la viabilità

Per i lavori di rifacimento del manto stradale, sull’autostrada A20 Messina-Palermo, in direzione Palermo, proseguiranno le chiusure al transito di cinque chilometri di carreggiata (tra il km. 40,404 e il km. 45,957) sino al 15 luglio, e di tre chilometri (tra il km. 50,542 e il km. 53,367) sino al 30 luglio, con i conseguenti doppi sensi di marcia sulle carreggiate opposte.

Proseguono inoltre, sempre sulla Messina-Palermo, in direzione Palermo, le indagini georadar nelle gallerie e pertanto verranno disposte dalla prossima settimana le seguenti modifiche alla viabilità:

in prossimità delle gallerie S. Lucia e Battipaglia uscita obbligatoria allo svincolo di Pollina Castelbuono con rientro a quello di Cefalù , tra le ore 7.00 e le ore 19.00 del 5 e 6 luglio;

, tra le ore 7.00 e le ore 19.00 del 5 e 6 luglio; in prossimità delle gallerie S. Ambrogio, Langenia e Carbonara chiusura tra il km. 155,150 e il km. 162,700 con conseguente istituzione del doppio senso di circolazione sulla carreggiata in direzione Messina, dalle ore 7.00 del 7 luglio e le ore 19.00 del 13 luglio;

chiusura tra il km. 155,150 e il km. 162,700 con conseguente istituzione del doppio senso di circolazione sulla carreggiata in direzione Messina, dalle ore 7.00 del 7 luglio e le ore 19.00 del 13 luglio; in prossimità delle gallerie S. Elia, Pisciotto, Parlato e Gallizza chiusura tra il km. 162,714 e il km. 165,080 con conseguente istituzione del doppio senso di circolazione sulla carreggiata in direzione Messina, dalle ore 7.00 del 14 luglio e le ore 19.00 del 16 luglio;

chiusura tra il km. 162,714 e il km. 165,080 con conseguente istituzione del doppio senso di circolazione sulla carreggiata in direzione Messina, dalle ore 7.00 del 14 luglio e le ore 19.00 del 16 luglio; in prossimità della galleria Campofelice chiusura tra il km. 177,130 e il km. 180,314 con conseguente istituzione del doppio senso di circolazione sulla carreggiata in direzione Messina, dalle ore 7.00 alle ore 19.00 del 19 luglio.

(3)