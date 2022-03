Autostrada A18, chiuso lo svincolo di Taormina in direzione Catania

Chiuso temporaneamente lo svincolo di Taormina, sull’autostrada A18 per chi viaggia in direzione Catania. Sono infatti in corso i lavori di riqualificazione della Messina-Catania, finalizzati a mettere in sicurezza tutte le gallerie e l’asfalto del tratto autostradale.

A comunicarlo è Autostrade Siciliane, con una nota in cui spiega che attualmente sulla Messina-Catania sono in corso degli interventi di scarificazione e ripavimentazione del nastro stradale e di messa in sicurezza della galleria Taormina. I lavori in autostrada dureranno fino al 9 aprile 2022. Fino alle ore 8.00 di tale data, lo svincolo di Taormina rimarrà chiuso per chi viaggia da Messina in direzione di Catania. Si consiglia, pertanto, di utilizzare il vicino svincolo di Giardini Naxos.

