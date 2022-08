Automazione dei parcheggi La Farina, Cavallotti e Zaera: online la gara d’appalto. Tempi e costi

Online la gara d’appalto per l‘automazione dei parcheggi del centro di Messina: si tratta del “La Farina” (o “Fosso”), del Cavallotti e dello Zaera. Il valore stimato è di 752 789.01 euro, le ditte hanno tempo fino al 30 settembre per presentare le proprie offerte. Vediamo i dettagli del progetto dell’Amministrazione e come sarà finanziato.

Online sul portale appalti del Comune di Messina la gara d’appalto per la fornitura di beni e servizi per la realizzazione e progettazione esecutiva di tre sistemi di automazione dei parcheggi Zaera, Cavallotti e “Fosso”. L’obiettivo è quello di gestire le tre aree di sosta del centro cittadino, di competenza di ATM, attraverso un sistema integrato che garantirà la gestione autonoma di ciascuno di essi mantenendo un presidio unico da remoto presso la sede dell’Azienda Trasporti Messina. Il controllo e la gestione dei tre parcheggi saranno coordinati tramite una control room situata nei locali della sede dell’ATM S.p.A.

Le forniture comprendono, inoltre, full service manutentivo per una durata di 5 anni e una garanzia totale di 24 mesi. I dipendenti di ATM che si occuperanno dei parcheggi in questione parteciperanno a un ciclo di formazione di 6 ore. È compresa l’integrazione dell’applicazione ATM MovUp per le informazioni ai clienti circa la dislocazione sul territorio dei tre parcheggi, lo stato di occupazione e la possibilità di pagare la sosta.

Come si diceva, il valore totale stimato dell’appalto è di 752 789.01 euro, Iva esclusa. La durata del contratto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione sarà di 60 mesi senza possibilità di rinnovo. Come sarà finanziato il progetto? Allo stato attuale – si legge nella scheda della gara d’appalto – il progetto è finanziato con fondi del bilancio dell’Azienda Trasporti Messina S.p.A. Non si esclude che, stante la tipologia delle opere, lo stesso possa essere ammesso a finanziamento su linee di intervento dei fondi europei nella disponibilità del Comune di Messina».

A questo link la scheda della gara d’appalto.

