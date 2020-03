Aumento casi di Coronavirus a Messina: oggi vertice con l’Assessore alla Salute Razza

Oggi l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, presiederà una riunione in videoconferenza con tutti i manager delle aziende sanitarie del Messsinese, dove in questi giorni si sta registrando un aumento significativo dei casi di coronavirus.

Già nella giornata di ieri Razza ha inviato a Messina il dirigente dell’Osservatorio epidemiologico dell’assessorato Salvatore Scondotto per coordinare le necessarie misure di contenimento, così come previsto dai protocolli ministeriali. Sotto la lente della Regione Siciliana i casi di contagio per coronavirus che hanno riguardato l’Istituto Neurolesi ‘Bonino Pulejo’ e una casa di riposo del centro.

Sempre l’assessore regionale alla Salute ha informato che si sta procedendo alla sanificazione del Neurolesi, sito contrada Casazza. I pazienti risultati positivi al coronavirus sono stati già trasferiti presso il policlinico ‘Martino’ di Messina mentre i degenti non contagiati trasferiti presso altre strutture sanitarie del Messinese.

I dati ufficiali sul numero di casi di coronavirus a Messina e provincia verranno resi noti, anche oggi, nella tarda mattinata. Il report di ieri della Regione Siciliana contava nella provincia peloritana 66 casi positivi.

