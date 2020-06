ATM. Mezzo di Messina Servizi finisce sui binari del tram: servizio dimezzato

Un mezzo di MessinaServizi è finito stamattina sui binari del tram, causando il dimezzamento del servizio, attualmente disponibile solo dal capolinea Zir a piazza Repubblica (Stazione). Per la restante tratta si dovrà fare affidamento sulla linea bus Shuttle di ATM.

L’incidente è avvenuto oggi, venerdì 12 giugno, intorno alle 11.20, per ragioni da accertare un mezzo dell’Azienda che si occupa della gestioni dei rifiuti a Messina, la MessinaServizi Bene Comune, è finito sui binari del tram. Entro le 13.00, in ogni caso, la situazione si dovrebbe risolvere, i Vigili del Fuoco sono al lavoro per rimuovere il mezzo e sul posto sono intervenuti anche gli operatori di ATM.

Questo il messaggio comparso sulla pagina ufficiale di ATM spa: «A Causa di un mezzo di Messina Servizi sui binari della linea del Tram il servizio verrà parzializzato dal capolinea Zir a Piazza Repubblica. Dalla stazione al capolinea Museo si potrà usufruire della linea 1 Shuttle».

(Foto di repertorio)

