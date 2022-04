ATM. A Messina arriva un tram in più: nuovi orari da lunedì 2 maggio

Nuovi orari per il tram di Messina con l’arrivo di una vettura in più, a partire da lunedì 2 maggio. A comunicarlo è ATM, si tratta di uno dei mezzi rimessi a nuovo nei mesi scorsi. Con la messa in servizio della vettura, aumenterà la frequenza dei tram in circolazione durante il giorno. Tutte le info sui nuovi orari.

Continua l’operazione di revamping della linea tranviaria di Messina. Già lo scorso dicembre era approdata nella città dello Stretto una delle vetture rimesse a nuovo, sia a livello estetico che in termini di impiantistica e sicurezza. Gli interventi, ricordiamo, riguarderanno 15 dei tram di ATM, che rientreranno pian piano in città. La vettura che sarà rimessa in servizio lunedì proviene dal deposito dell’Azienda Trasporti di Messina, è stata riqualificata all’interno dell’officina ATM dopo il reperimento dei ricambi necessari.

Nuovi orari per il tram di Messina: cosa cambia dal 2 maggio

Ma cosa cambia con il ritorno della vettura riqualificata? I nuovi orari del tram di Messina, in vigore dal 2 maggio, prevedono partenze dai due capolinea ogni 18 minuti, rispetto ai 22 minuti attuali, quindi in sostanza ci sarà un lieve accorciamento dei tempi di attesa per gli utenti.

Nei prossimi giorni è previsto, inoltre, un nuovo sopralluogo a Caserta per fare gli ultimi test prima della consegna di un ulteriore tram revampizzato. Dall’avvio del nuovo servizio, saranno quindi cinque le vetture tranviarie a disposizione della cittadinanza. I nuovi orari saranno disponibili sul sito ATM, mentre per tutti gli avvisi in tempo reale è possibile seguire il canale Telegram dell’Azienda.

Nel momento in cui viene scritto questo articolo sul sito di ATM gli orari disponibili sono quelli vecchi.

(4)