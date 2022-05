Assonautica, sta per tornare “Vele dello Stretto”: le prime anticipazioni sull’evento

A Messina torna “Vele dello Stretto” l’evento dedicato allo sport della vela che si svolgerà a giugno alla Passeggiata a mare e sulle spiagge dei dei circoli partecipanti e con una grande regata. Nell’annunciare le date dell’evento, Assonautica comunica anche il rinnovo del suo direttivo.

L’Assonautica provinciale di Messina ha rinnovato il suo direttivo per il triennio 2022-2025: eletti il presidente Santi Ilacqua, il vicepresidente Pier Paolo Gemelli, il segretario Armando Ilacqua e il tesoriere Nico Pandolfino.

Nel corso di un’assemblea dei soci, svoltasi alla Camera di Commercio di Messina, alla presenza del presidente della Camera di Commercio Ivo Blandina e del segretario generale Paola Sabella, il direttivo ha espresso la propria soddisfazione e ha illustrato le linee programmatiche per i prossimi tre anni.

Particolare importanza è stata dedicata all’iniziativa Vele dello Stretto, giunta alla sua settima edizione. Un evento dedicato alla promozione dello sport della Vela, delle attività marinare e del turismo nautico che si svolgerà il 18 e il 19 giugno nei suggestivi luoghi della “Passeggiata a mare“, del Marina del Nettuno, sulle spiagge dei circoli partecipanti e con una grande regata nello Stretto.

La due giorni, promossa dall’Assonautica di Messina, riunisce e si avvale della preziosa collaborazione dei circoli che si affacciano sullo Stretto. «Stiamo lavorando – ha detto il presidente di Assonautica, Santi Ilacqua – per rendere questa settima edizione di “Vele dello stretto” un grande evento per la promozione dello sport e del turismo nautico ma anche un momento di convivialità per i circoli e per tutta la cittadinanza, per questo motivo invitiamo tutti a partecipare».

L’evento è patrocinato dalla Regione Siciliana, dal Comune di Messina e dalla Camera di Commercio di Messina.

