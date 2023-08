Assegno unico agosto 2023, al via il pagamento: le date dell’INPS fino a dicembre

Al via domani il pagamento dell’Assegno unico universale (AUU) per agosto 2023. L’INPS e Banca d’Italia, nel luglio scorso, hanno infatti stilato un calendario con le date dei pagamenti da luglio a dicembre. Vediamo tutti i dettagli.

L’Assegno unico universale è una misura di sostegno economico destinata alle famiglie e attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili. L’importo è determinato in base alla condizione economica del nucleo familiare, verificata tramite l’ISEE.

Assegno Unico Universale: le date del pagamento da agosto a dicembre 2023

Per andare incontro alle necessità dei beneficiari, il 10 luglio l’INPS e la Banca d’Italia hanno concordato e reso pubblico un calendario con le date per erogazione del contributo. Per questo mese l’Assegno Unico Universale sarà corrisposto il 18, il 21 e il 22 agosto 2023.

Nel dettaglio, in favore dei beneficiari della prestazione già nei mesi precedenti oppure nei casi in cui la rata della prestazione non abbia subito variazioni, i pagamenti dell’Assegno Unico Universale saranno effettuati avverano nelle seguenti date:

18, 21, 22 agosto;

15, 18, 19 settembre;

17, 18, 19 ottobre;

16, 17, 20 novembre;

18, 19, 20 dicembre.

Il pagamento della prima rata dell’Assegno Unico, spiegano dall’INPS, avverrà di norma nell’ultima settimana del mese successivo alla presentazione della domanda (quindi, chi ha fatto domanda a luglio 2023 lo riceverà a fine agosto 2023 e così via). Nella stessa data, sarà accreditato anche l’importo delle rate spettanti nell’ipotesi in cui l’assegno sia stato oggetto di un conguaglio, a credito oppure a debito.

I beneficiari dell’AUU interessati dal conguaglio saranno avvisati tramite e-mail o SMS e potranno verificare il dettaglio del calcolo sul sito INPS o rivolgendosi all’intermediario di fiducia.

Per avere maggiori informazioni sull’Assegno Unico Universale, su chi può richiederlo e come, è possibile consultare il sito dell’INPS a questo link.

