Assegni al nucleo familiare e di maternità: come richiederli a Messina

Sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale le rivalutazioni per l’anno 2021 della misura dei requisiti economici degli assegni al nucleo familiare numeroso e di maternità.

Gli importi sono legati alla variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Poiché per l’anno 2020, tale variazione è risultata pari allo -0,3%, i valori degli assegni per il nucleo familiare e di maternità concessi dai Comuni restano invariati rispetto all’anno precedente e cioè:

assegno per il nucleo familiare: 1.886,82 euro;

assegno di maternità: 1.740,60 euro.

Per l’assegno per il nucleo familiare, la domanda deve essere presentata entro e non oltre il 31 gennaio 2022.

Per l’assegno di maternità deve essere presentata entro e non oltre i sei mesi dalla nascita del bambino o dall’effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento preadottivo.

A questo link il modulo per fare domanda.

