“Aspettando il Paradiso”, al Palacultura lo spettacolo di beneficenza dedicato a Grazia Antonuccio

Appuntamento venerdì 21 aprile al Palacultura “Antonello” per lo spettacolo di beneficenza “Aspettando il Paradiso”: l’obiettivo è quello di raccogliere fondi per creare un Centro di trapianto autologo di cellule staminali per la cura delle patologie ematologiche neoplastiche all’interno del Policlinico di Messina, in memoria della dottoressa Grazia Antonuccio, scomparsa prematuramente a causa della leucemia.

Il progetto – denominato appunto “Progetto Grazia – Trapianto autologo di cellule staminali dell’A.B.A.L..” – è patrocinato dal Comune di Messina, dall’Università degli Studi di Messina e dalla Fondazione Bonino Pulejo. L’Ateneo peloritano ha già stanziato dei fondi, ma ne servono altri, affinché il Centro possa essere completato con tutta la strumentazione necessaria.

Per questa ragione, su richiesta dei genitori della dottoressa Grazia Antonuccio, insieme all’Assessorato comunale alle Politiche Giovanili, all’Università e alla Fondazione Bonino Pulejo, il gruppo “I Fikissimi” metterà in scena lo spettacolo del 21 aprile “Aspettando il Paradiso” per promuovere e incentivare una cordata di solidarietà.

L’evento è stato presentato questa mattina in conferenza stampa a Palazzo Zanca. A commentare, portando i saluti istituzionali del sindaco Federico Basile, è l’assessore alle Pari Opportunità e alle Politiche Giovanili, Liana Cannata: «Trasformare il dolore nella forza di un progetto – ha affermato – sintetizza la grande sensibilità della signora Antonuccio e dei Fikissimi, che mettono al servizio della nostra comunità la loro simpatia e goliardia per una nobile causa di beneficenza. Consentire ad altre famiglie di potere usufruire di servizi medici dei quali i diretti interessati non hanno potuto godere nel momento del bisogno, come nel caso della signora Antonuccio, è un segnale di grande attenzione e altruismo verso il prossimo».

La signora Antonuccio, nel suo intervento, ha spiegato che il tenore gioioso dello spettacolo è stato scelto proprio in onore del carattere della figlia, che avrebbe scelto una serata allegra e spensierata. Ad intervenire, anche il presidente de “I Fikissimi” Massimo Pulitanò: «I Fikissimi – ha spiegato –, per lo più medici ma non solo, dedicano il loro tempo libero alla costruzione di spettacoli ed eventi, creandone i testi e le musiche con l’intento di raccogliere fondi da devolvere ad Associazioni messinesi che operano nel sociale, attraverso un’azione sinergica con l’Amministrazione comunale. Da medici organizzare una serata con tali finalità è motivo di doppia soddisfazione».

Presenti alla conferenza stampa di presentazione dell’evento l’Assessore alle Politiche Giovanili Liana Cannata; Franca Antonuccio promotrice del “Progetto Grazia”; il Vicepresidente dell’Associazione per Bambini e Adulti Leucemici (A.B.A.L.) di Messina Paolo Sindona e il Presidente de “I Fikissimi” Massimo Pulitanò. “Aspettando il Paradiso” è stato scritto e diretto da Massimo Pulitanò e Marcello Fatato, con le musiche di Fabio Catalano e le coreografie di Giusy D’Agostino. L’appuntamento è per venerdì 21 aprile alle ore 20.30 al Palacultura “Antonello” di Messina. L’evento sarà presentato da Letizia Lucca.

(13)