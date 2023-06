Asp Messina: arriva DINA, l’assistente digitale che aiuta a pagare il ticket

Si chiama DINA e sta per Digital Interface Network Assistant: il nuovo servizio di intelligenza artificiale rivolto agli utenti dell’Asp di Messina. «Si tratta – si legge nella nota – di un sistema integrato che, tramite App, Web e Intelligenza Artificiale, riesce in modo naturale a semplificare il più possibile l’interazione tra i cittadini, l’azienda Sanitaria e i suoi servizi». DINA sarà quindi in grado di aiutare gli utenti a reperire le informazioni e guidarli in operazioni partiche come la prenotazione di una prestazione sanitaria o il pagamento di un ticket.

Il nuovo servizio digitale sarà presentato lunedì 26 giugno, alle 10.00, nell’aula Mannino della Cittadella della Salute (ex Mandalari). Interverranno il commissario straordinario dell’Asp Messina Bernardo Alagna, il direttore sanitario Domenico Sindoni, il consulente Informatico dell’Asp e promotore del progetto Angelo Mafali, il direttore Coordinamento Staff Giancarlo Quattrone, la responsabile dell’Uos Comunicazione Custodia Antinoro, l’esperto internazionale di Intelligenza Artificiale Lorenzo Paganelli, il project manager Pierluigi Spina e il responsabile sviluppo ed innovazione Sergio Piane.

