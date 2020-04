ASP Messina. Al via gli accordi con alberghi e case di cura per nuovi posti letto

L’ASP di Messina ha firmato la prima convenzione con un albergo della città dello Stretto, che ha messo a disposizione 113 camere per ospitare le persone contagiate da coronavirus ma che presentano sintomi lievi. Si sta lavorando, inoltre, a un accordo con alcune Case di Cura per ulteriori 87 posti letto. Obiettivo di queste iniziative è quello di «decongestionare i ricoveri ospedalieri».

La prima convenzione, con un hotel di Pistunina, è stata firmata martedì e consentirà all’ASP di Messina di usufruire di 113 camere da destinare alle persone contagiate da Covid-19 ma paucisintomatiche (vale a dire con sintomi lievi, che quindi non necessitano di un ricovero) e alle persone che non presentano più sintomi dell’infezione, ma che devono sottoporsi a un ulteriore periodo di osservazione per poi rifare il tampone.

Ma l’Azienda Sanitaria Provinciale sta mettendo a punto ulteriori accordi, in questo caso con delle case di cura accreditate da usare come reparti “Covid Hospital” e “Covid Center”, per un totale di altri 87 posti letto, suscettibili comunque di ampliamento.

Nel frattempo, tra lunedì e martedì un team dell’ASP ha eseguito 440 tamponi tra Messina e provincia. Si sta inoltre lavorando per stipulare accordi con ditte specializzate nella raccolta dei rifiuti speciali prodotti su tutto il territorio metropolitano.

