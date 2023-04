Asma bronchiale bambini: visite gratuite al Policlinico di Messina

In occasione della Giornata Mondiale dell’Asma, l’Unità Operativa di Pediatria del Policlinico di Messina effettua visite gratuite e spirometrie. «L’asma bronchiale – spiega Malgorzata Wasniewska, Direttore di Pediatria – è una delle malattie croniche più diffuse in età pediatrica. Gli attacchi acuti di asma sono spesso causa di un numero elevato di accessi, sia presso i nostri ambulatori che al pronto soccorso pediatrico, determinando in diverse circostanze anche ricoveri ospedalieri».

«Occasioni come questa – aggiunge Carmelo Romeo, Direttore del Dipartimento Materno Infantile – rappresentano un’opportunità di screening e una possibilità concreta, anche per le famiglie, di acquisire maggiore consapevolezza sull’asma per capire come prevenire al meglio e gestire la malattia nella vita di ogni giorno».

Le visite gratuite per l’asma bronchiale si svolgono martedì 2 maggio dalle 08.30 alle 13.00 al primo piano del padiglione NI del Policlinico di Messina; è possibile prenotare scrivendo una mail all’indirizzo pediatria@unime.it e specificando nell’oggetto “allergologia pediatrica”. Il progetto è coordinato dalla dott.ssa Sara Manti, componente della sezione regionale della SIMRI e Ricercatore presso l’UOC di Pediatria che si occuperà delle visite insieme alla dott.ssa Lucia Caminiti e al dottor Giuseppe Crisafulli.

L’iniziativa è promossa in collaborazione con la Società Italiana di Malattie Respiratorie Infantili (SIMRI), con la Società Italiana di Pediatria (SIP), con Federasma e AsmaAllergia Bimbi.

