Aree tamponi a Messina: nuovi orari per ex Gasometro, PalaRescifina e Porto di Milazzo

Aumentano i contagi in Sicilia (come nel resto d’Italia) e i centri per la diagnosi del covid-19 tramite tamponi si fanno più affollati. Il Commissario per l’emergenza di Messina, il prof. Alberto Firenze, ha deciso di correre ai ripari rimodulando gli orari di apertura in modo da garantire una maggiore presenza di professionisti che eseguano i test durante.

Più nel dettaglio, le aree screening dell’ex Gasometro e del PalaRescifina e quella del Porto di Milazzo saranno aperti, da lunedì 11 luglio, nei seguenti giorni e orari:

da lunedì a domenica – dalle ore 9:00 alle ore 19.00.

