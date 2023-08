Aree giochi vandalizzate a Messina, Basile: «Stiamo provvedendo alla sostituzione»

Aree giochi per bambini vandalizzate a Messina. Sopralluogo di MessinaServizi Bene Comune nella città dello Stretto, tra scivoli e altalene danneggiati. Amareggiato il commento del sindaco Federico Basile, che condivide alcune delle immagini sui social: «Stiamo già provvedendo alla loro sostituzione ma, lo ripeto ancora una volta, non è possibile che noi cittadini trattiamo così la nostra città».

Ennesima segnalazione, ancora atti vandalici e noncuranza a Messina nei confronti dei beni pubblici. Dopo quanto accaduto nei giorni scorsi a Villa Dante, dove ignoti hanno danneggiato i servizi igienici e altri spazi, interni ed esterni, del polmone verde cittadino; l’Amministrazione Comunale si trova davanti spazi per bambini, alcuni rimessi a nuovo da poco, con giochi distrutti, dalle altalene agli scivoli. Un pericolo per la sicurezza, ma anche una dimostrazione della scarsa attenzione che spesso i cittadini mostrano nei confronti della propria città e degli altri.

A commentare l’accaduto è il sindaco di Messina, Federico Basile: «La società Messinaservizi Bene Comune – scrive il Primo Cittadino – ha avviato il controllo sulla manutenzione dei giochi (alcuni dei quali installati da meno di un anno) delle aree attrezzate. Come i sopralluoghi speditivi avevano annunciato, l’esito della verifica non è per nulla confortante. Tanti giochi distrutti che abbiamo dovuto inibire temporaneamente per la sicurezza dei bambini. Stiamo già provvedendo alla loro sostituzione, ma lo ripeto ancora una volta non è possibile che noi cittadini trattiamo così la nostra città». Tra le aree giochi vandalizzate a Messina, quella di Torrente Trapani.

