L’Arcivescovo di Messina non è più positivo al Covid

L’Arcivescovo di Messina – Lipari – Santa Lucia del Mela, Sua Eminenza Monsignor Giovani Accolla è risultato negativo al tampone per il Covid-19. Lo scorso 5 maggio, infatti, l’Ufficio Diocesano – in una nota ufficiale – aveva comunicato lo stato di salute del Mons. Accolla, risultato positivo al coronavirus, senza comunque presentare gravi sintomi. Adesso arriva l’ulteriore test di negatività al virus.

Di seguito il messaggio dell’Arcivescovo di Messina, risultato negativo al tampone del Covid-19:

«Carissimi, con animo grato al Signore, desidero comunicarvi che proprio quest’oggi ho ricevuto l’esito negativo del tampone molecolare per la ricerca del Covid-19. Nel ringraziare il Signore, sento il bisogno di esprimere viva e sincera gratitudine a tutti coloro che in questi giorni di isolamento, in modi diversi, mi sono stati vicini: ai Confratelli nell’Episcopato, ai Sacerdoti, ai Religiosi, alle Religiose e alla Comunità parrocchiali, che mi hanno accompagnato, in modo particolare, con il balsamo della preghiera; agli operatori sanitari che con generosità e competenza mi hanno riservato attenzione e cura; alle tante persone che mi hanno raggiunto per manifestarmi affetto e solidarietà.

Il mio pensiero va, inoltre, a coloro che ancora vivono questa dura prova, dagli ammalati ai medici, perché il Signore doni loro la forza e il sostegno necessari. Nel riprendere con gioia e rinnovato entusiasmo il nostro cammino, affido tutti alla materna intercessione di Maria, nostra celeste Patrona, perché le difficoltà del momento presente ci rendano più attenti e solidali alle necessità e alle sofferenze di tanti nostri fratelli. Con l’augurio di vederci presto, vi benedico con affetto».

