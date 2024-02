Ancora lavori in tangenziale a Messina: svincolo di Tremestieri chiuso per 3 giorni

Continuano i lavori sulla tangenziale di Messina. Lo svincolo di Tremestieri rimarrà chiuso, solo nella rampa di uscita, per la prosecuzione dei lavori di manutenzione della pavimentazione. In dettaglio, Autostrade Siciliane comunica che la chiusura al traffico veicolare è prevista dalle ore 22:00 di giovedì 15 febbraio alle ore 24:00 di domenica 18 febbraio.

Di seguito la nota integrale di Autostrade siciliane.

«Autostrade Siciliane ricorda che è prevista la chiusura al traffico veicolare dello svincolo di Messina Sud Tremestieri (km 0+586), della Tangenziale di Messina – A20 ME-PA, dalle ore 22:00 del giorno 15.02.2024 alle ore 24:00 del giorno 18.02.2024, limitatamente alla rampa in uscita, per i veicoli provenienti da Palermo, in transito in direzione Catania, per consentire la prosecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria della pavimentazione. Si consiglia agli utenti stradali di utilizzare l’uscita di Messina San Filippo».

