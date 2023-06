Messina Street Fish 2023: ancora musica e food a Capo Peloro. Programma, viabilità e info utili

Splende il sole su Capo Peloro e in riva allo Stretto prosegue il Messina Street Fish 2023, lo spin off dello Street Food in calendario a Torre Faro fino a domenica 25 giugno. Per chi non sapesse ancora cosa fare (o cosa mangiare) questo weekend, ecco il programma completo di questi due giorni, le modifiche alla viabilità e tutte le altre informazioni utili sulla manifestazione all’arena ex Sea Flight.

Messina Street Fish: il programma di sabato 24 e domenica 25 giugno 2023

Di seguito il programma del Messina Street Fish

Sabato 24 Giugno

ore 11:30 – 15:00 Dj set Melancholics Attitude

ore 18:00 – 20:30 Dj set Mario Bruno

ore 20:30 i Secondo Tempo live band

ore 22:45 Emanuele Fazio e i Fuori Orario live band

ore 00:45 – 02:00 Dj set Sergio Mnemonico/Melancholics Attitude

Domenica 25 Giugno

ore 11:30 – 15:00 Dj set Alfredo Reni / Jose DJ

ore 18:00 – 20:30 Dj set Luciano Fiorino

ore 20:30 The Brixton live band

ore 22:45 i Firrio live band

ore 23:30 Premiazioni

ore 00:45 – 02:00 Dj set Alfredo Reni

Presentano Carmen Cilione e Alfredo Reni.

La viabilità di Torre Faro

Per lo svolgimento del Messina Street Fish 2023 all’arena di Capo Peloro il Comune di Messina ha disposto dal 22 al 25 giugno, fino alle ore 18.00 di lunedì 26 giugno:

il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, in entrambi i lati nelle due carreggiate stradali del tratto di via Fortino a doppia carreggiata, antistante l’area ex Sea Flight e il divieto di transito veicolare nella carreggiata lato mare del tratto di via Fortino a doppia carreggiata, antistante l’area ex Sea Flight.

Inoltre, sino a domenica 25, nella fascia oraria 11- 02 sono disposti:

divieti di sosta con rimozione coatta nel tratto di via Fortino compreso tra le vie Lanterna e Barresi; e in via Senatore Francesco Arena nel tratto compreso tra il piazzale Horcynus Orca e via Pozzo Giudeo.

Navette bus e servizi ATM

Per tutta la durata dell’evento, ATM Spa attiverà dalle ore 18.00 all’1.00 un servizio gratuito di bus navette che faranno la spola tra via Circuito e il villaggio allestito a Torre Faro. Inoltre, sarà attivo il parcheggio “Torri Morandi” di via Pozzo Giudeo, con un ulteriore servizio di bus navette, sempre gratuito.

Infine, ATM ha previsto lo Shuttle della linea 1 per chi proviene dalla zona centro-sud di Messina, mentre il versante tirrenico è servito dalla linea 32 (capolinea di partenza Ponte Gallo).

Cosa mangiare al Messina Street Fish 2023?

+10

Loading... ×

Ora che sappiamo quali band e dj si esibiranno, come arrivare a Capo Peloro con i bus o dove parcheggiare la macchina, rispondiamo a un’ultima domanda: cosa mangiare al Messina Street Fish 2023? Qui il menù completo del villaggio gastronomico vista Stretto.

Il Messina Street Fish è organizzato da Eventivamente con il patrocinio del Comune e della Città metropolitana di Messina, della Camera di Commercio, dell’Università degli Studi di Messina, e con il sostegno di sponsor privati.

(9)