ANCI Sicilia, il sindaco Federico Basile e il consigliere Libero Gioveni nel Consiglio Regionale

Il sindaco di Messina, Federico Basile, e il consigliere comunale Libero Gioveni faranno parte del Consiglio Regionale dell’ANCI Sicilia (Associazione Nazionale Comuni Italiani). Soddisfatto l’esponente di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale: «Sono onorato di ricoprire questo ruolo».

L’elezione del Consiglio Regionale dell’ANCI si è svolta ieri, martedì 31 gennaio. Il primo cittadino di Messina ne fa parte di diritto, in quanto Sindaco di una città capoluogo di provincia, mentre il consigliere Libero Gioveni è stato eletto. Dei 55 Consiglieri regionali, 47 sono Sindaci siciliani. L’insediamento si terrà a Palermo nella giornata dell’8 febbraio, nel corso della prima seduta.

«Sono onorato di ricoprire questo ruolo – ha commentato Libero Gioveni – e nello stesso tempo sento addosso la responsabilità per essere l’unico, fra tutti gli assessori e i consiglieri comunali della nostra città, a rappresentare il Comune di Messina insieme al sindaco Basile che ne è membro di diritto, in un organismo così importante in cui sono presenti tutti i sindaci dei nove capoluoghi siciliani. Il ruolo di Consigliere Regionale dell’ANCI Sicilia mi vedrà certamente impegnato anche per rappresentare gli interessi della nostra città dinanzi agli organi della Regione Siciliana, dello Stato e dell’Unione Europea, in linea con le finalità che si prefigge da Statuto l’ANCI Sicilia, senza distinzione di colore politico, perché occorrerà essere uniti per difendere i diritti di tutti i Comuni siciliani e di quelli del resto del Paese in ambito ANCI nazionale».

