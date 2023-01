“Amore + Iva”: Checco Zalone al Teatro Antico di Taormina. Le date in Sicilia

Doppio appuntamento con Checco Zalone che quest’estate porta in Sicilia il suo nuovo spettacolo “Amore + Iva”. L’attore comico, sceneggiatore e regista pugliese andrà in scena al Teatro Antico di Taormina, in provincia di Messina, e al Teatro di Verdura di Palermo. Vediamo le date e qualche informazione in più sullo spettacolo.

A 11 anni di distanza dal “Resto umile World Tour”, uno dei comici contemporanei più amati dagli italiani è pronto per imbarcarsi in una nuova avventura che lo porterà sui palcoscenici di tutta Italia. Checco Zalone, autore di film campioni d’incassi quali “Cado dalle nubi”, “Che bella giornata”, “Sole a catinelle”, “Quo Vado” e “Tolo Tolo” approderà in Sicilia a luglio: “Amore + Iva” andrà in scena al Teatro di Verdura di Palermo il 6 e 7 luglio 2023 e al Teatro Antico di Taormina il 10 e 11 luglio 2023.

“Amore + Iva” è stato scritto da Checco Zalone con Sergio Maria Rubino e Antonio Iammarino. È uno spettacolo che, come da tradizione per il comico pugliese, mette insieme musica, racconti, imitazioni e parodie in un mix tutto da ridere. I biglietti per entrambi gli spettacolo siciliani di Checco Zalone sono già disponibili sulla piattaforma tickeone: è possibile acquistarli a questo link per Palermo e a questo per Taormina.

