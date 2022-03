Ambulatori Cure Palliative e Simultanee: l’ASP di Messina ne attiva due

L’ASP di Messina ha attivato due ambulatori di Cure Palliative e Simultanee, che verranno coordinati da Stefania Munaò, dirigente medico specialista in oncologia medica ed esperta in cure palliative. Le strutture si trovano all’interno del Poliambulatorio Messina Sud – Pistunina e nell’Azienda Ospedaliera “Papardo”.

«Finalità delle cure palliative – si legge nella nota – è offrire un reale supporto ai malati inguaribili e alle loro famiglie, restituendo dignità al loro difficile percorso. Questo genere di cure tutela la qualità della vita coniugando terapie finalizzate al controllo dei sintomi al necessario supporto psicologico e relazionale per accompagnare i pazienti lungo l’ultimo segmento di vita. Va considerato inoltre che le cure palliative non sono rivolte solo a pazienti negli ultimi giorni di vita, ma possono essere precoci e simultanee alla somministrazione delle cure attive (es. terapia antidolorifica in caso di quadri metastatici diffusi)».

L’ASP di Messina, nell’ambito della Rete Locale di Cure Palliative, oltre ai due ambulatori appena nati garantisce già le cure palliative domiciliari e le cure palliative residenziali, praticate presso l’Hospice del “Papardo”.

