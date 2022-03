AMAM. Oggi Messina centro-nord senz’acqua: le zone interessate

Messina centro-nord senz’acqua nella giornata di oggi, mercoledì 9 marzo. A comunicarlo è l’AMAM, i cui tecnici sono attualmente al lavoro per riparare una perdita sulla tubazione DN600. La sospensione temporanea della distribuzione idrica riguarderà diversi villaggi cittadini, da via Comunale Bisconte a Torre Faro.

Parte di Messina di nuovo senz’acqua a causa di un guasto alla condotta idrica DN 600 che serve la zona centro-nord della città dello Stretto. L’Azienda Meridionale Acque Messina comunica che nelle prossime ore ci saranno dei disagi a causa della sospensione temporanea dell’erogazione idrica in diverse zone del territorio, necessaria per l’esecuzione dei lavori di riparazione della perdita riscontrata. Le zone interessate sono Via Comunale Bisconte, Via Camaro San Paolo e Via Camaro San Luigi e tutta la riviera nord dal Viale Giostra a Torre Faro.

Per gli aggiornamenti è possibile consultare la pagina Facebook dell’AMAM. Per segnalare situazioni di particolare disagio o di emergenza è possibile contattare il numero di cellulare 3483985297 o interagire attraverso la pagina social sopracitata. Maggiori informazioni saranno comunque comunicate nel corso della giornata.

