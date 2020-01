AMAM. Niente acqua a Santa Lucia Sopra Contesse: quando riaprono i rubinetti

2 Condivisioni Facebook Twitter

Stamattina niente acqua a Santa Lucia Sopra Contesse, nella zona Sud di Messina. A comunicarlo è stata l’AMAM che ha disposto l’interruzione della distribuzione idrica a causa di lavori urgenti alla rete. In base alle stime dell’Azienda, i rubinetti verranno riaperti intorno alle 14.00 di oggi pomeriggio.

Attualmente i tecnici di AMAM sono quindi a lavoro per ultimare in tempo la riparazione attualmente in corso e ripristinare il servizio interrotto . Dalle stime effettuate dai tecnici, il tutto si dovrebbe concludere tra poche ore, consentendo di riportare l’acqua nei rubinetti delle case di Santa Lucia Sopra Contesse entro le 14.00 di oggi pomeriggio.

In caso di inconvenienti o ritardi, AMAM provvederà ad avvisare tempestivamente i cittadini sugli eventuali sviluppi. Ulteriori aggiornamenti, quindi, potrebbero essere pubblicati nel corso della mattinata.

(23)