AMAM Messina cerca un ingegnere: come candidarsi al lavoro

AMAM Messina ha pubblicato un avviso di selezione pubblica per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, per la figura di un ingegnere, esperto in lavori pubblici. Vediamo i requisiti e come candidarsi.

Saranno ammessi alla selezione i soggetti in possesso, tra gli altri, dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea;

possesso di Laurea vecchio ordinamento o specialistica DM 509/1999 o

magistrale DM 270/2004 in ingegneria; per i cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea, titolo di studio equipollente ai sensi delle leggi in materia;

documentata esperienza e competenza, maturata presso Enti Pubblici o Società Partecipate dalla Pubblica Amministrazione, con mansioni che hanno comportato elevata responsabilità funzionale e professionale;

Conoscenza dei sistemi di gestione e controllo per l’attuazione degli interventi del PNRR di competenza del ministero dell’interno (SiGeCo) ed in particolare della piattaforma telematica di gestione, monitoraggio e rendicontazione della spesa sul Sistema ReGiS (sviluppato dalla Ragioneria Generale dello Stato), per il continuo e tempestivo presidio sull’insieme delle misure e sui progetti finanziati e sul loro avanzamento finanziario, procedurale e fisico e dunque per adempiere agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR;

Altri titoli o esperienze professionali affini al profilo a dimostrazione di un adeguato bagaglio di expertise;

Adeguata abilità informatica nell’utilizzo di internet, posta elettronica, conoscenza degli

applicativi CAD (o di analogo funzionamento), GIS (o di analogo funzionamento), pacchetto

Office (o di analogo funzionamento),

Buona conoscenza della lingua inglese.

La selezione avverrà per mezzo di procedura comparativa dei candidati sulla base del curriculum vitae, dei titoli e dei requisiti specifici dimostrabili e di un colloquio.

Come candidarsi al lavoro

Per partecipare alla selezione pubblica indetta da AMAM Messina gli interessati dovranno trasmettere la domanda, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), all’indirizzo: amamspa@pec.it, entro e non oltre le 12.00 del 16 settembre 2023.

Il candidato dovrà inviare la domanda firmata digitalmente, mediante PEC all’indirizzo di cui sopra, includendo ogni allegato esclusivamente in formato PDF, e cioè il curriculum vitae e la fotocopia del documento di identità in corso di validità.

A questo link l’avviso completo.

