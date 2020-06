Amam. Lavori sulla rete idrica: acqua ridotta domani a Messina

Possibili disagi e acqua ridotta domani, giovedì 11 giugno, nella zona Sud di Messina a causa di lavori di manutenzione programmati dall’Amam sulla rete idrica. A essere interessata da possibili disservizi sarà in particolare l’area compresa tra i villaggi di Tremestieri e Contesse, ma solo in una determinata fascia oraria.

A comunicarlo è l’Azienda Meridionale Acque Messina, che spiega come a causa di interventi sulla parte della rete idrica che serve la zona Sud della città dello Stretto, la distribuzione di acqua potrebbe subire interruzioni e riduzioni. Nello specifico, Amam spiega infatti che: «Sarà necessario sospendere il flusso di acqua in rete e ridurre i tempi di distribuzione nell’area compresa tra il villaggio Tremestieri e il villaggio Contesse».

I lavori però non dureranno tutta la giornata e, di conseguenza, anche i disagi per l’utenza si protrarranno per un lasso di tempo limitato. Gli interventi, infatti, inizieranno alle 11.30 di domani, giovedì 11 giugno, e si dovrebbero concludere entro 4 ore: «Si stima – scrivono in proposito dall’Amam – che i lavori si protrarranno per circa 4 ore, conclusi i quali, si provvederà al ripristino delle consuete programmazioni dell’erogazione».

Ogni aggiornamento in ogni caso, conclude l’Azienda che gestisce il servizio idrico nella città di Messina, sarà tempestivamente comunicato.

