AMAM. Guasto a Fiumefreddo: disagi nell’erogazione di acqua a Messina

Possibili disagi oggi e domani nell’erogazione di acqua a Messina, in particolare nella zona del centro e lungo la riviera Nord. A comunicarlo è il presidente di AMAM Salvo Puccio che spiega la natura del problema e rassicura: «I nostri tecnici sono già sul posto».

Ancora un guasto alla Centrale di Torrerossa, a Fiumefreddo, che ha causato un minor apporto di acqua verso la rete idrica cittadina. Per ripararlo sono intervenuti già dalla mattinata di oggi i tecnici di AMAM. Gli operatori stanno lavorando, infatti, per ripristinare il normale flusso d’acqua nella condotta adduttrice dell’acquedotto che serve la città di Messina.

Oggi, lunedì 25 maggio e domani, martedì 26 maggio, di conseguenza, la distribuzione di acqua in città potrebbe subire variazioni di orario per quel che riguarda la zone del Centro e la riviera Nord.

A comunicarlo è il presidente di AMAM Salvo Puccio: «Purtroppo i guasti non sono prevedibili e la nostra squadra è già sul posto per risolvere al più presto il problema. Stiamo attuando un programma triennale che è finalizzato alla risoluzione generale delle problematiche che da decenni attanagliano Messina in tema di erogazione idrica e che finalmente sta vedendo l’impiego di massicci investimenti che necessitano, come più volte ribadito, di tempo per la loro messa in opera».

«Intanto – conclude – ringraziamo sempre i nostri utenti, per la comprensione dell’impegno con cui AMAM affronta ogni necessario intervento di ripristino e ci scusiamo sempre per i disagi che ne derivano».

