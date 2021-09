AMAM. Guasto a Fiumefreddo: acqua ridotta oggi in tutta Messina

Guasto elettrico all’acquedotto di Fiumefreddo, distribuzione dell’acqua ridotta oggi, lunedì 6 settembre, in tutta Messina: a comunicarlo è l’AMAM, che informa: «I tecnici sono già impegnati per trovare le soluzioni più tempestive e ripristinare il servizio».

Si tratta, nello specifico di un disservizio elettrico che ha bloccato la centrale di captazione dell’acquedotto di Fiumefreddo. L’interruzione di una linea elettrica aerea, specificano dall’Azienda Meridionale Acque Messina, ha impedito ieri, domenica 5 settembre, il funzionamento delle pompe di sollevamento che alimentano la rete idrica di Messina. Di conseguenza, oggi la distribuzione di acqua a Messina ci sarà solo per alcune ore. La riduzione riguarderà tutta la città.

I tecnici di AMAM e di ENEL sono al lavoro per individuare le soluzioni più tempestive per ripristinare il servizio. Intanto, si garantirà per la giornata di oggi, 6 settembre, un minimo di erogazione per zone, in attesa di tornare alla consueta programmazione.

