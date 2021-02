AMAM: grossa perdita d’acqua nella zona Sud di Messina, possibili disagi

Possibili disagi oggi, venerdì 12 febbraio 2021, nell’erogazione idrica per gli abitanti dei villaggi Santo, Gazzi e Fondo Fucile, a causa di una grossa perdita verificatasi nella zona Sud di Messina. A comunicarlo è l’AMAM (Azienda Meridionale Acque Messina). I tecnici della Società sono attualmente al lavoro per risolvere il problema.

Questo l’avviso comparso oggi sulla pagina della partecipata comunale che gestisce la distribuzione idrica nella città di Messina: «Grossa perdita nella zona Sud, tecnici al lavoro per la riparazione. Oggi, venerdì 12 febbraio, possibili disservizi nei villaggi Santo, Gazzi e Fondo Fucile». Si tratta, specificano dall’AMAM, di una perdita di circa 20 l/s che è stata trovata dal controllo in una cameretta. «L’acqua – aggiungono – si riversava sul torrente Nasari (zona Santo) e per questo non si notava». Cosa significa? In sostanza, che fino alla fine dei lavori le zone interessate potrebbero dover sopportare alcuni disagi derivanti da una riduzione dell’erogazione idrica.

Le foto della perdita

