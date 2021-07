All’Orto Botanico di Messina un pomeriggio per vaccinarsi

Anche l‘Orto Botanico di Messina si trasforma in hub vaccinale per coinvolgere i cittadini a vaccinarsi trascorrendo qualche ora del loro tempo in un luogo interessante.

L’appuntamento con “Un pomeriggio speciale all’Orto: una passeggiata, un vaccino” è in programma per mercoledì 28 luglio:

dalle 16:30 alle 20:30.

sarà aperto a tutti i cittadini con età superiore ai 12 anni, che intendono aderire alla campagna vaccinale. Sotto il grande albero di Ginkgo biloba sarà allestito un punto vaccinale nell’ambito del progetto Per vaccinarsi non sarà necessaria la prenotazione. L’Orto Botanico di Messina, che intendono aderire alla campagna vaccinale. Sotto il grande albero di Ginkgo biloba sarà allestito un punto vaccinale nell’ambito del progetto “Le Vie del Vaccino” promosso dall’Ufficio del Commissario ad Acta per l’emergenza Covid-19. L’obiettivo è quello di coniugare una iniziativa di sanità pubblica con una passeggiata nei suggestivi viali dell’Orto Botanico.

