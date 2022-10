Allerta Meteo Messina: il bollettino della Protezione Civile

Un bel nuvolone nero campeggia sopra Piazza Cairoli: sembra che il maltempo a Messina stia arrivando; a confermare l’ipotesi anche il bollettino della Protezione Civile della Regione Siciliana che parla di allerta meteo gialla a Messina (e in tutta la Sicilia) fino alla mezzanotte di oggi, lunedì 10 ottobre 2022.

«Precipitazioni sparse, – si legge nel bollettino – anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori meridionali, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori con quantitativi cumulati generalmente deboli. Isole Eolie: cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco». Qui il bollettino completo.

Maltempo in arrivo in diverse zone d’Italia. L’allerta gialla, infatti, è stata emanata oltre che in Sicilia anche in altre 10 regioni: Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Molise, Lazio, parte di Toscana e Marche, Umbria ed Emilia-Romagna.Forti piogge e raffiche di vento si sono abbattute nella giornata di domenica 9 ottobre a Marsala e a Trapani.

