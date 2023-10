Allerta incendi: oggi rischio elevato a Messina, Palermo e Trapani. Il bollettino

Allerta rossa per il rischio incendi oggi, 19 ottobre, nelle province di Messina, Palermo e Trapani, pre-allerta a Catania, Agrigento e Ragusa: questo il contenuto del bollettino diramato ieri dalla Protezione Civile in Sicilia. Vediamo cosa dice nel dettaglio e le previsioni meteo.

Aumentano le temperature, con picchi di 35 gradi, e sono previsti forti venti di scirocco, con rinforzi di burrasca nella Sicilia occidentale. Il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile dirama l’allerta rossa per il rischio incendi in tre province, Messina, Palermo e Trapani; arancione (ovvero, la fase di pre-allarme) Catania, Agrigento e Ragusa. Restano “verdi”, invece, Caltanissetta, Enna e Siracusa. Sono quindi stati allertati i Comuni interessati, che devono quindi avviare tutte le procedure di sicurezza.

In particolare, l’allerta rossa indica che: «Le condizioni meteo-climatiche e l’umidità del combustibile vegetale sono tali da generare un incendio con intensità del fuoco molto elevata e propagazione estremamente veloce». Ma cosa dicono le previsioni meteo per Messina nelle prossime ore? 3b Meteo indica un’allerta vento lieve per la mattina e il pomeriggio, mentre per la serata di oggi, giovedì 19 ottobre, il livello sale a “marcata”, con raffiche da 27.3 nodi. La temperatura massima sarà di 25°C, la minima di 21°C.

Di seguito, la mappa del rischio incendi contenuta nel bollettino della Protezione Civile per la giornata di oggi, giovedì 19 ottobre 2023:

A questo link è possibile scaricare il bollettino della Protezione Civile siciliana.

(Foto di repertorio)

(30)