Allerta caldo in Sicilia: bollino rosso a Messina, Palermo e Catania

Ancora afa in Sicilia, la Protezione Civile ha diffuso il bollettino di allerta per rischio incendi e ondate di calore per tutta la giornata del 29 giugno: colpite maggiormente dal caldo Messina, Catania e Palermo. Quello di oggi dovrebbe essere il giorno più caldo di questa ondata di calore che sta investendo la regione ormai da alcuni giorni

Un’altra giornata di caldo in Sicilia con allerta rischio incendi in tutta l’Isola. A Catania e Siracusa, la Protezione Civile Siciliana indica un livello di allerta per il rischio incendio di “Attenzione”; mentre per le altro province, Messina, Palermo, Enna Caltanissetta, Agrigento, Ragusa e Trapani lo stato indicato è quello di “preallerta”.

Diversa la situazione per quel che riguarda le ondate di calore. Da questo punto di vista, invece, il livello più elevato di allerta riguarda le tre Città Metropolitane della Sicilia. In particolare, per la giornata di oggi, mercoledì 29 giugno, è prevista una temperatura massima percepita di 38° a Catania, di 37° a Messina e Palermo; per domani, giovedì 30 giugno, la temperatura massima percepita sarà di 37°.

Nel dettaglio, il Livello 3, che riguarda Messina, indica «condizioni meteorologiche a rischio che persistono per tre o più giorni consecutivi». E invita a «adottare interventi di prevenzione per la popolazione a rischio».

A questo link è disponibile il bollettino completo della Protezione Civile Siciliana.

