Allagamenti nel messinese, il maltempo si abbatte sulla zona jonica. Gli ultimi aggiornamenti

Come da previsioni, il maltempo si è abbattuto sulla zona jonica della provincia di Messina, creando disagi agli automobilisti, allagamenti e frane. Colpita, in particolare, le zone del torrente di Fiumedinisi, dove l’acqua ha già superato il ponte e c’è preoccupazione perché si attende la piena. Chiusa, a causa dell’alto livello dell’acqua, la passerella sul torrente Agrò, che collega Santa Teresa di Riva e Sant’Alessio Siculo.

Una frana si è verificata ad Antillo, bloccando il Paese, ma è stata rimossa. Pioggia in mattinata anche a Letojanni e Giardini Naxos. Il territorio – fanno sapere dalla Protezione Civile – è costantemente monitorato anche da alcune squadre di volontariato che stanno operando dei sopralluoghi nei punti critici, al fine di prevenire danni o situazioni di forte vulnerabilità. La preoccupazione, nelle prossime ore, è per la zona tirrenica, verso la quale la perturbazione si sta spostando, ed in particolare per Barcellona Pozzo di Gotto.

Articolo in aggiornamento.

