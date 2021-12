Alla Feltrinelli di Messina torna “Mani Tese”: la campagna natalizia cerca volontari

Dopo lo stop dovuto alla pandemia, torna alla libreria Feltrinelli di Messina, per il Natale 2021, l’evento benefico promosso dalla no profit Mani Tese: “Molto più di un pacchetto regalo”. I volontari realizzeranno i vostri pacchetti natalizi e in cambio chiederanno un libero contributo per sostenere le bambine e le donne in Guinea-Bissau, vittime di violenza e sfruttamento.

«”Molto più di un pacchetto regalo” – fa sapere la nota dell’organizzazione no profit – è un’iniziativa di sensibilizzazione e di raccolta fondi natalizia di Mani Tese realizzata in collaborazione con La Feltrinelli che ogni anno raccoglie fondi per realizzare progetti di sviluppo nel Sud del mondo. I volontari e volontarie che partecipano alla campagna offrono qualche ora del proprio tempo per confezionare libri e oggetti acquistati dai clienti delle librerie Feltrinelli nel periodo prenatalizio, che va dal 3 al 24 dicembre».

Mani Tese torna alla Feltrinelli

Per realizzare la campagna, Mani Tese cerca volontari che possano dedicare un po’ del loro tempo per impacchettare i regali alla libreria Feltrinelli di Messina. «La campagna, giunta ormai alla sua XIV edizione, quest’anno – continua la nota – interesserà Messina e più di 80 librerie in tutta Italia e finanzierà i progetti di Mani Tese in Guinea-Bissau.

La Guinea-Bissau è il Paese più povero dell’Africa Occidentale. Secondo l’Indice di sviluppo umano si colloca al 175° posto su 188 Paesi, e ancora oggi il 67% della popolazione vive sotto la soglia di povertà (UNDP 2020). In un simile contesto, causato dall’instabilità politica e da una grave carenza di lavoro e di risorse, gli episodi di sfruttamento e di violenza sulle persone più indifese, come le donne, le ragazze e le bambine, sono purtroppo all’ordine del giorno.

Nel 2018, ultimo anno di cui sono disponibili i dati, il Paese si è collocato al 178° posto su 186 nel Gender Inequality Index. Oltre il 52% delle donne è analfabeta, contro un 29% degli uomini. Molte donne non finiscono la scuola per il matrimonio precoce e la gravidanza: circa il 10% delle ragazze sono costrette a sposarsi prima dei 15 anni, il 29% prima dei 18. Il 29% di ragazze tra gli 0 e i 14 anni e il 44% di donne tra i 15 e i 49 anni, inoltre, ha subito mutilazioni genitali femminili (Unicef, 2020)».

Come partecipare alla campagna

Per partecipare a “Molto più di un pacchetto regalo” è sufficiente avere 16 anni compiuti e almeno 4 ore di tempo da dedicare all’attività di volontariato e contattare il referente Vittorio Giorgio al 392 3576538. L’esperienza di volontariato avverrà in sicurezza secondo le norme anti Covid-19.

(21)