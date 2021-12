Alessandra Rotondo, chi è la nuova Comandante della Guardia di Finanza di Messina

Ex studentessa del “Maurolico”, laureata in Scienze della Sicurezza Economica e Finanziaria all’Università “Tor Vergata” di Roma, il Maggiore Alessandra Rotondo è la nuova Comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di Messina. Subentra al Tenente Colonnello Salvatore Romeo che, dopo aver mantenuto per un semestre il doppio incarico, torna a ricoprire il ruolo di Capo Ufficio Operazioni del Comando Provinciale di Messina.

Il cambio al vertice del gruppo delle Fiamme Gialle di Messina è avvenuto lo scorso 13 dicembre. A dare il benvenuto alla nuova Comandante, il Col. t. SFP Gerardo Mastrodomenico, il Comandante Provinciale di Messina, dopo aver ringraziato il suo predecessore per il lavoro svolto durante il semestre.

Il Maggiore Alessandra Rotondo è messinese, ha studiato, come si anticipava, al liceo classico “Maurolico”, dopodiché ha frequentato tra il 2003 e il 2008 il quinquennio presso l’Accademia del Corpo, conseguendo la laurea magistrale in Scienze della Sicurezza Economica e Finanziaria presso l’Università “Tor Vergata” di Roma. Dopo quattro anni a Terni, come Comandante della Compagnia, l’Ufficiale è stata trasferita al Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Bari, con incarichi operativi.

(100)